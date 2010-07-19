Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı pirinç
2 su bardağı süt
4 su bardağı su
1 çorba kaşığı tereyağı
Nane ve tuz
YAPILIŞI
Pirinci küçük bir tencereye alıp, üzerine çıkacak kadar su koyun. Suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra, 4 su bardağı su ve sütü karıştırdığınız tencereyi orta ateşte ısıtın. Pirinci ekleyin ve kaynayana kadar ateşte tutun. Tuzunu ilave edin ve bir-iki taşım kaynadıktan sonra ateşten alın. Sos tavasında tereyağı ve naneyi kızdırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.