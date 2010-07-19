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Pirinç Çorbası Tarifi

Pirinç çorbası için tarif ve malzemeler. Pirinç çorbası nasıl yapılmalıdır?
Pirinç Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı süt

4 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

Nane ve tuz

YAPILIŞI

Pirinci küçük bir tencereye alıp, üzerine çıkacak kadar su koyun. Suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra, 4 su bardağı su ve sütü karıştırdığınız tencereyi orta ateşte ısıtın. Pirinci ekleyin ve kaynayana kadar ateşte tutun. Tuzunu ilave edin ve bir-iki taşım kaynadıktan sonra ateşten alın. Sos tavasında tereyağı ve naneyi kızdırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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