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Sofra / Çorbalar / Pirinçli Balık Çorbası

Pirinçli Balık Çorbası

Pirinçli Balık Çorbası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg levrek fileto (derisi üzerinde)

1 adet soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet yeşil acı biber

​1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 adet küçük boy patates

1 adet lime'nin rendelenmiş kabuğu

4 diş sarımsak

4 çorba kaşığı pirinç

1/2 tatlı kaşığı kimyon

1/2 çay bardağı sıcak su

5 su bardağı sıcak tavuk veya sebze suyu

2 adet mısır koçanı

100 gram iç bezelye

1 çorba kaşığı acı biber sosu

2 demet kişnişin yaprağı

3 adet lime'nin suyu

tuz



SERVİS İÇİN:

1 adet sivri biber

1/2 kırmızı dolmalık biber

demet maydanoz

nachos

YAPILIŞI

Balığın yarısını küp, yarısını irice doğrayın. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Doğranmış biberleri ve küp doğranmış patatesi ilave edip 5 dakika soteleyin. Rendelenmiş lime kabuğu, kabukları temizlenmiş bütün sarımsak, pirinç ve kimyon ilave edip karıştırın. Su ekleyip harmanlayın. Tavuk veya sebze suyu, tanelenmiş mısır ve bezelyeyi katıp 10 dakika pişirin. Balığı ekleyip, acı biber sosu gezdirin ve 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde kişnişi lime suyu ile blenderden geçirin. Çorbanın üzerine gezdirin. Servis tabağına alıp, üzerine nachos yerleştirin. Kıyılmış biberleri ve maydanozu serpiştirip servis yapın.
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