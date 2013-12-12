Pirinçli Bamya Çorbası Tarif

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Üzerine kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha soteledikten sonra ayıklanmış bamyayı katın. Sıcak suyu ekleyin ve önce harlı kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan almaya yakın pirinci katın ve pirinç yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Tuzunu ayarlayın ve ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.