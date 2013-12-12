Pirinçli Bamya Çorbası Tarif

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı pirinç
400 gram bamya
1 adet soğan
3 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
3 adet orta boy domates
4 su bardağı sıcak su
Tuz
YAPILIŞI
Piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Üzerine kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha soteledikten sonra ayıklanmış bamyayı katın. Sıcak suyu ekleyin ve önce harlı kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan almaya yakın pirinci katın ve pirinç yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Tuzunu ayarlayın ve ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.