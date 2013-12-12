DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Pirinçli Bamya Çorbası Tarif

Pirinçli Bamya Çorbası Tarif

Leziz, doyurucu ve bedene faydalı pirinçli bamya çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Pirinçli Bamya Çorbası Tarif
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı pirinç

400 gram bamya

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy domates

4 su bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Üzerine kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha soteledikten sonra ayıklanmış bamyayı katın. Sıcak suyu ekleyin ve önce harlı kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan almaya yakın pirinci katın ve pirinç yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Tuzunu ayarlayın ve ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN