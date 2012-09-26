Sofra Çorbalar Pirinçli Domates Çorbası Tarifi

Pirinçli Domates Çorbası Tarifi

Hep aynı çorbadan sıkılmadınız mı? İşte sizlere pirinçli domates çorbası. Pirinçli domates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay