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Pirinçli Domates Çorbası Tarifi

Hep aynı çorbadan sıkılmadınız mı? İşte sizlere pirinçli domates çorbası. Pirinçli domates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Pirinçli Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

1/2 su bardağı pirinç

5 adet orta boy domates

1 çorba kaşığı un

5 su bardağı soğuk su

5 dal maydanoz

5 dal dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yağı tencereye alın ve eritin. Üzerine un ilave edip, kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesi ekleyip 2 dakika pişirin. 5 su bardağı soğuk suyu ilave edip, kaynayınca pirinç ve tuzu, karabiberi ekleyin. Pirinç yumuşayınca üzerini maydanozla süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbayı ocaktan alacağınız zamanı ayarlarken pirincin fazla yumuşamadan diri kalmasına dikkat edin. Uzun süre pişirirseniz yumuşayan pirinç çorbanın kıvamını gereğinden fazla koyulaştırır.
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