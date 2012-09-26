Pirinçli Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı yağ
1/2 su bardağı pirinç
5 adet orta boy domates
1 çorba kaşığı un
5 su bardağı soğuk su
5 dal maydanoz
5 dal dereotu
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Yağı tencereye alın ve eritin. Üzerine un ilave edip, kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesi ekleyip 2 dakika pişirin. 5 su bardağı soğuk suyu ilave edip, kaynayınca pirinç ve tuzu, karabiberi ekleyin. Pirinç yumuşayınca üzerini maydanozla süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbayı ocaktan alacağınız zamanı ayarlarken pirincin fazla yumuşamadan diri kalmasına dikkat edin. Uzun süre pişirirseniz yumuşayan pirinç çorbanın kıvamını gereğinden fazla koyulaştırır.