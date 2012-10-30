Pirinçli Enginar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp unu ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve tavuk suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinç, dörde bölünmüş enginar kalbi, karides ve bezelyeyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Pirinç yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kaselere aktarın ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.