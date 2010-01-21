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Pirinçli Pazı Çorbası Tarifi

Soframızın vazgeçilmez yiyeceklerinden bir tanesi olan çorbanın, farklı bir türünü bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Pirinçli pazı çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Pirinçli Pazı Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım demet pazı

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

1 su bardağı süt

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci bir tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı su ekleyip pişmeye bırakın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış pazıyı ilave edin. Pazı yumuşayınca salçayı ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Pirinç yarı yarıya yumuşayınca üzerine pazıyı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Sütü ekleyip 15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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