Pirinçli Pazı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci bir tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı su ekleyip pişmeye bırakın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış pazıyı ilave edin. Pazı yumuşayınca salçayı ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Pirinç yarı yarıya yumuşayınca üzerine pazıyı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Sütü ekleyip 15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Sıcak servis yapın.