Pirinçli Pazı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım demet pazı
1 çay bardağı pirinç
5 su bardağı su
3 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
1 çorba kaşığı salça
1 su bardağı süt
Tuz
YAPILIŞI
Pirinci bir tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı su ekleyip pişmeye bırakın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış pazıyı ilave edin. Pazı yumuşayınca salçayı ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Pirinç yarı yarıya yumuşayınca üzerine pazıyı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Sütü ekleyip 15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Sıcak servis yapın.