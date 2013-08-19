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Pirpirim Aşı Tarifi

Antep yöresine ait bu tarife ister pirpirim aşı deyin, ister ekşili semizotu çorbası. Pirpirim aşı nasıl yapılır? İşte pirpirim tarifi...
Pirpirim Aşı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı kuru fasulye

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

200 gram ince kıyılmış semizotu

2 çorba kaşığı un

4 su bardağı su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle nohut, mercimek ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesigün hepsini ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra haşlama sularını süzün. Orta büyüklükte bir tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritin. İnce kıyılmış soğanı yağda kavurun. Üzerine 3 su bardağı su ve bakliyatları ilave edin. Yarım saat kadar kaynatın. Ayrı bir yerde 2 çorba kaşığı unu, 1 su bardağı suda bulamaç haline getirin. Tel süzgeçten geçirerek yavaşça çorbaya ekleyin. 10 dakika daha kaynatın. Ardından ince kıyılmış semizotunu ekleyip, birkaç dakika daha kaynatın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Tencereyi ocaktan alıp, servis yapın.
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