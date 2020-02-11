Pirpirim çorbası

Tencereye aldığınız 7-8 su bardağı suyu kaynatın. Yıkanmış bulguru ilave edin ve şişene kadar pişirin. İnce kıyılmış pirpirimi ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın. Bir kasede yoğurt ve unu çırpın. Çorbanın suyundan 1 kepçealıp unlu karışıma ekleyin ve kaynayan çorbaya yavaşça ilave ederken bir yandan da karıştırın. Kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin ve tuzunu ayarlayın. Üzeri için erittiğiniz tereyağında pulbiberi yakın ve naneyi katın. Daha sonra çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.