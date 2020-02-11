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Pirpirim çorbası

Malatya'nın yöresel çorbalarından pirpirim çorbası sofralarınıza farklı bir tat katacak. Bu lezzetli çorbayı denemelisiniz...
Pirpirim çorbası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • MALATYA
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet pirpirim (semizotu)



Yeteri kadar su



1 çay bardağı pilavlık bulgur



2 su bardağı yoğurt



3 çorba kaşığı un, tuz



Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı



Pulbiber, nane


YAPILIŞI

Tencereye aldığınız 7-8 su bardağı suyu kaynatın. Yıkanmış bulguru ilave edin ve şişene kadar pişirin. İnce kıyılmış pirpirimi ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın. Bir kasede yoğurt ve unu çırpın. Çorbanın suyundan 1 kepçealıp unlu karışıma ekleyin ve kaynayan çorbaya yavaşça ilave ederken bir yandan da karıştırın. Kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin ve tuzunu ayarlayın. Üzeri için erittiğiniz tereyağında pulbiberi yakın ve naneyi katın. Daha sonra çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

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