Portakal Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle portakallardan ikisini soyup küp küp doğrayın. Daha sonra doğranmış portakalların içine kalan diğer 4 adet portakalın kabuklarını rendeleyip zeytinyağı ile soteleyin. İçine rendelenmiş havucu da ekleyip sotelemeye devam edin. Bu arada ayrı bir tencerede tavuk göğsünü haşlayıp, incecik parçalara ayırın. Göğüs etini de diğer tencereye ilave edip tuz, karabiber ve kekiği ekleyerek pişirin. Kabukları rendelenmiş portakalların suyunu ve tavuk suyunu soteye ekleyin. Yoğun bir kıvam alıncaya kadar kaynatın. Kremayı ekleyip karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.