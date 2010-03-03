Portakallı Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabuğunu soyduğunuz patates ve havuçları küp şeklinde doğrayın. İnce kıyılmış soğan ve dövülmüş sarımsakla birlikte tencereye alın. Sıvı yağ ilave edip, sebzeleri kısık ateşte 5 dakika soteleyin. Daha sonra su ve portakal suyunu katıp, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve çorbayı blenderden geçirin. Yoğurdun kesilmemesi için, çorbanın suyundan 1 kepçe alıp, yoğurtla karıştırın ve tekrar çorbaya ekleyin. Kişniş ve tuz ilave ettikten sonra bir taşım daha kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.