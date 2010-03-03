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Portakallı Patates Çorbası Tarifi

C vitamini deposu olan bu lezzetli çorba akşam yemeklerinizi renklendirecek. Peki portakallı patates çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Portakallı Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patates

1 adet büyük boy havuç

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı kişniş

1-2 tutam tuz

YAPILIŞI

Kabuğunu soyduğunuz patates ve havuçları küp şeklinde doğrayın. İnce kıyılmış soğan ve dövülmüş sarımsakla birlikte tencereye alın. Sıvı yağ ilave edip, sebzeleri kısık ateşte 5 dakika soteleyin. Daha sonra su ve portakal suyunu katıp, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve çorbayı blenderden geçirin. Yoğurdun kesilmemesi için, çorbanın suyundan 1 kepçe alıp, yoğurtla karıştırın ve tekrar çorbaya ekleyin. Kişniş ve tuz ilave ettikten sonra bir taşım daha kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.
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