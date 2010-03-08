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Portakallı Soğuk Havuç Çorbası Tarifi

İlginç ve lezzetli bir çorba olan portakallı soğuk havuç çorbasını mutlaka deneyiniz. Portakallı soğuk havuç çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Portakallı Soğuk Havuç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet havuç

4 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı toz zencefil

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet portakalın suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

Tuz, karabiber

Üzerine:

1 çorba kaşığı kalın rendelenmiş portakal kabuğu

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip ince doğrayın ve tavuk suyunda yumuşayana kadar haşlayın. Soğuyunca üzerine zencefil, rendelenmiş portakal kabuğu, portakal suyu, süzme yoğurt, tuz ve karabiber ilave edip blenderden geçirin. Daha sonra buzdolabında 5 saat dinlendirin. Kaselere paylaştırıp iri rendelenmiş portakal kabuğu serperek servis yapın.
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