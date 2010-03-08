Sofra Çorbalar Portakallı Soğuk Havuç Çorbası Tarifi

Portakallı Soğuk Havuç Çorbası Tarifi

İlginç ve lezzetli bir çorba olan portakallı soğuk havuç çorbasını mutlaka deneyiniz. Portakallı soğuk havuç çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta