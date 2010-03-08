Portakallı Soğuk Havuç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet havuç
4 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı toz zencefil
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 adet portakalın suyu
1 su bardağı süzme yoğurt
Tuz, karabiber
Üzerine:
1 çorba kaşığı kalın rendelenmiş portakal kabuğu
YAPILIŞI
Havuçları temizleyip ince doğrayın ve tavuk suyunda yumuşayana kadar haşlayın. Soğuyunca üzerine zencefil, rendelenmiş portakal kabuğu, portakal suyu, süzme yoğurt, tuz ve karabiber ilave edip blenderden geçirin. Daha sonra buzdolabında 5 saat dinlendirin. Kaselere paylaştırıp iri rendelenmiş portakal kabuğu serperek servis yapın.