Pumpum Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 çorba kaşığı mısır unu,
6 su bardağı su
2 dilim ekmek,
tuz,
karabiber
50 gram kıyma,
pastırma veya sucuk
100 gram margarin veya 1 kahve fincanı zeytinyağı,
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Mısır unu ve suyu bir tencereye alıp, tahta bir kaşıkla karıştırın. Tencereyi ocağa oturtun ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Diğer taraftan bir tavada kıyma ile küp doğranmış ekmeği margarin veya zeytinyağında kavurun. Daha sonra kaynayan çorbanın içine katın (dilerseniz çorbanın içine 1 su bardağı süt de ilave edebilirsiniz, bu durumda mısır unu miktarını 1 çorba kaşığı çoğaltın). Tuz ve karabiberini ayarladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Bir tavada salçayı çok az zeytinyağı ile açın ve çorbaya ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri serptikten sonra sıcak servis yapın.