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Pumpum Çorbası Tarifi

Bartın yöresine ait enfes bir çorbadır pumpum çorbası. Zaman zaman pum pum çorbası olarak da karşımıza çıkabilir. Pumpum çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Pumpum Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • BARTIN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 çorba kaşığı mısır unu,

6 su bardağı su

2 dilim ekmek,

tuz,

karabiber

50 gram kıyma,

pastırma veya sucuk

100 gram margarin veya 1 kahve fincanı zeytinyağı,

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Mısır unu ve suyu bir tencereye alıp, tahta bir kaşıkla karıştırın. Tencereyi ocağa oturtun ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Diğer taraftan bir tavada kıyma ile küp doğranmış ekmeği margarin veya zeytinyağında kavurun. Daha sonra kaynayan çorbanın içine katın (dilerseniz çorbanın içine 1 su bardağı süt de ilave edebilirsiniz, bu durumda mısır unu miktarını 1 çorba kaşığı çoğaltın). Tuz ve karabiberini ayarladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Bir tavada salçayı çok az zeytinyağı ile açın ve çorbaya ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri serptikten sonra sıcak servis yapın.
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