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Roka Çorbası Tarifi

Besleyici, sağlıklı ve doyurucu olan roka çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Roka Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet roka

Birkaç dal maydanoz

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tepeleme mısır unu

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı soya sosu

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

Tuz, karabiber

6 su bardağı su



Üzerine:

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Rokaları ve maydanozları irice doğrayıp tencereye alın. Sarımsağı bütün olarak tencereye atın. Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın. 15 dakika kaynadıktan sonra sürekli karıştırarak mısır unu, tereyağı, soya sosu, muskat, karabiber ve tuzu ilave edin. 5 dakika birlikte kaynattıktan sonra blenderden geçirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.
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