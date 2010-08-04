Roka Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet roka
Birkaç dal maydanoz
1 diş sarımsak
1 çorba kaşığı tepeleme mısır unu
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı soya sosu
Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat
Tuz, karabiber
6 su bardağı su
Üzerine:
Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Rokaları ve maydanozları irice doğrayıp tencereye alın. Sarımsağı bütün olarak tencereye atın. Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın. 15 dakika kaynadıktan sonra sürekli karıştırarak mısır unu, tereyağı, soya sosu, muskat, karabiber ve tuzu ilave edin. 5 dakika birlikte kaynattıktan sonra blenderden geçirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.