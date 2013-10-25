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Ruşeymli Çorba Tarifi

Ruşeymli çorba çok lezzetli ve besin değeri artmış çorbadır. Ruşeymli çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ruşeymli Çorba Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için:

Yarım kahve fincanı ruşeym

200 gram kıyma

1 adet küçük boy rendelenmiş soğan

1 adet yumurta

Yarım su bardağı un tarhanası

Tuz, karabiber



Çorba için:

1 kahve fincanı kuru börülce

6 su bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt

Tuz, kimyon, karabiber

Üzerine: 2 çorba kaşığı tereyağı

1er tatlı kaşığı domates ve biber salçası

4-5 dal nane


YAPILIŞI

Köfte için tarhana hariç tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve tarhanaya bulayın. Diğer taraftan börülceyi bir gece öncesinden suda haşlayın ve süzün. Suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Köfteyi katın ve yumuşayana kadar pişirin. Börülceyi ekleyin, yoğurdun içine çorba suyundan bir kepçe koyup, çırpın. Bir yandan yavaşça yoğurdu çorbaya eklerken, diğer taraftan da çorbayı karıştırın. Börülce yumuşayana kadar pişirin. Tuz, kimyon ve karabiber katın. Üzeri için tereyağını eritip domates ve biber salçasını biraz çevirerek, çorbaya gezdirin. Kıyılmış nane ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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