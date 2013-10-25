Ruşeymli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Köfte için:
Yarım kahve fincanı ruşeym
200 gram kıyma
1 adet küçük boy rendelenmiş soğan
1 adet yumurta
Yarım su bardağı un tarhanası
Tuz, karabiber
Çorba için:
1 kahve fincanı kuru börülce
6 su bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt
Tuz, kimyon, karabiber
Üzerine: 2 çorba kaşığı tereyağı
1er tatlı kaşığı domates ve biber salçası
4-5 dal nane
YAPILIŞI
Köfte için tarhana hariç tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve tarhanaya bulayın. Diğer taraftan börülceyi bir gece öncesinden suda haşlayın ve süzün. Suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Köfteyi katın ve yumuşayana kadar pişirin. Börülceyi ekleyin, yoğurdun içine çorba suyundan bir kepçe koyup, çırpın. Bir yandan yavaşça yoğurdu çorbaya eklerken, diğer taraftan da çorbayı karıştırın. Börülce yumuşayana kadar pişirin. Tuz, kimyon ve karabiber katın. Üzeri için tereyağını eritip domates ve biber salçasını biraz çevirerek, çorbaya gezdirin. Kıyılmış nane ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.