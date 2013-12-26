Safranlı Hünkar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle tavuk suyunu hazırlayın. Bütün tavuğu geniş bir tencereye aktarın. İçine kıyılmış havucu, soğanı, kerevizi, defne yaprakları ve maydanoz sapını ekleyin. Tavuğun üzerine 4 litre su ilave edin. Tavuğu 25- 0 dakika haşlayın. İlk kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla alın. Pişirme süresinin sonunda, tavuğu suyun içinden çıkarın. Yarısını incecik didin. Tavuksuyunu süzgeçten geçirin. İncecik didilmiş etleri ve tavuk suyunu bir kenarda bekletin. Çorbanın terbiyesinin hazırlayın. Bir çırpma kabında yumurta sarılarını, yoğurdu, limon suyu ve unu bir miktar suyla iyice karıştırın. Tel süzgeçten geçirin. Bir kenarda bekletin. Közlemiş patlıcanların kabuğunu soyun. İncecik kıyın. Tereyağında hafifçe soteleyin. Bir kenarda bekletin. Önceden hazırladığınız tavuk suyunun 3 litre kadarını orta hararetli ateş üzerinde kaynatın. Safranı ekleyin. Karıştırarak, eritin. Haşlanmış ve ince kesilmiş havucu ve tavuk etini ekleyin. Çorbanın terbiyesini azar azar ve sürekli karıştırarak, ilave edin. 2-3 dakika kaynattıktan sonra tuzunu ayarlayın. Son olarak közlenmiş patlıcanları ekleyin. Dilerseniz üzerine kırmızıbiberli tereyağı gezdirerek, servis yapın.