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Safranlı Midye Çorbası (Moules soup) Tarifi

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Safranlı Midye Çorbası (Moules soup) Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

23 adet kabuklu midye

20 gram safran

200 ml krema

2-3 adet pırasa

1 su bardağı beyaz şarap

Tuz, karabiber

Yarım limonun suyu

2 adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Kabuklu midyeleri iyice temizleyip, bir tencereye alın. Üzerine şarap ve defne yapraklarını ekleyin. 5 dakika, midye kabuklarının ağızları açılana kadar yüksek ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan alıp suyunu süzün. 3 adet kabuklu midyeyi süslemek için ayırın. Diğer midyeleri kabuklarından çıkartın. Midye içlerini bir tencereye alın. Üzerine safran, krema, ince kıyılmış pırasa ve limon suyunu ekleyin. 10 dakika orta hararetli ateşte pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Çorbayı servis tabağına alıp kabuklu midyelerle süsleyerek servis yapın.
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