Safranlı Midye Çorbası (Moules soup) Tarifi

Kabuklu midyeleri iyice temizleyip, bir tencereye alın. Üzerine şarap ve defne yapraklarını ekleyin. 5 dakika, midye kabuklarının ağızları açılana kadar yüksek ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan alıp suyunu süzün. 3 adet kabuklu midyeyi süslemek için ayırın. Diğer midyeleri kabuklarından çıkartın. Midye içlerini bir tencereye alın. Üzerine safran, krema, ince kıyılmış pırasa ve limon suyunu ekleyin. 10 dakika orta hararetli ateşte pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Çorbayı servis tabağına alıp kabuklu midyelerle süsleyerek servis yapın.