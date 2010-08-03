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Sofra / Çorbalar / Safranlı Çorba Tarifi

Safranlı Çorba Tarifi

Tadı güzel ve değişik bir lezzet. Safranlı çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Safranlı Çorba Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

10-12 adet mantar

5-6 çiçek brokoli

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı tereyağı

2 tutam safran

Bir buçuk çorba kaşığı un

6 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Tavuğu küçük parçalar halinde doğrayın. Mantarları 4'e bölün. Brokoli çiçeklerini küçük parçalara ayırın. Dolmalık fıstıkları yapışmaz yüzeyli bir tavada renkleri dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun ve kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp tavukları kavurun. Üzerine mantarları ekleyin. 2 dakika sonra brokoli ve safranı katın. Bir iki çevirdikten sonra unu ekleyip kokusu gidene kadar kavurun. Suyunu ilave edin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Tuzunu ayarlayıp pişmeye bırakın. 10 -15 dakika pişirip ocaktan alın. Dolmalık fıstıkla süsleyerek servis yapın.
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