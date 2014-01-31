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Salatalık Çorbası Tarifi

Hafif ve doyurucu olan salatalık çorbası nasıl yapılır? Sofranızda mutlaka yerini alması gereken bu çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Salatalık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet salatalık

2 çorba kaşığı kıyılmış taze nane

1 çay bardağı ceviz içi

4 diş sarımsak

1 kg yoğurt

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Salatalıkları alacalı soyup, ikiye bölün ve varsa çekirdeklerini çıkartın. Ardından bir kabın içine salatalıkları ince ince rendeleyin. Üzerine tuz serpip, 10 dakika bekletin. Sonrasında salatalıkların suyunu iyice süzüp, bir kaba aktarın. Salatalık suyunun içine, ince kıyılmış ceviz içi, taze nane ve sarımsağı katın. Ardından yoğurdu ve karabiberi ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine zeytinyağını yavaş yavaş gezdirin. Servise kadar çorbayı buzdolabında bekletin. Dilerseniz içine buz parçaları koyup, servis yapın.
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