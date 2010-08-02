Salatalık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet salatalık
1 su bardağı et suyu
1 su bardağı yoğurt
Karabiber, tuz
1 çorba kaşığı acı sos
Yarım su bardağı karides
Üzeri için:
Dereotu veya maydanoz
YAPILIŞI
Üç adet salatalığın kabuklarını temizleyip blenderden geçirin. Üzerine ılık et suyunu, yoğurdu, karabiberi, tuzu, acı sosu ilave ederek blenderi beş-on saniye çalıştırın. Servis kasesine aldığınız çorbayı oda sıcaklığında soğutun. Sonrasında buzdolabının alt rafında 1-2 saat dinlendirin. Çıkardığınızda üzerine karidesleri ve kıyılmış dereotu veya maydanozu ilave ederek servis yapın.