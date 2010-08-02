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Salatalık Çorbası Tarifi

Hafif ve doyurucu olan salatalık çorbası nasıl yapılır? Sofranızda mutlaka yerini alması gereken bu çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Salatalık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet salatalık

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı yoğurt

Karabiber, tuz

1 çorba kaşığı acı sos

Yarım su bardağı karides



Üzeri için:

Dereotu veya maydanoz


YAPILIŞI

Üç adet salatalığın kabuklarını temizleyip blenderden geçirin. Üzerine ılık et suyunu, yoğurdu, karabiberi, tuzu, acı sosu ilave ederek blenderi beş-on saniye çalıştırın. Servis kasesine aldığınız çorbayı oda sıcaklığında soğutun. Sonrasında buzdolabının alt rafında 1-2 saat dinlendirin. Çıkardığınızda üzerine karidesleri ve kıyılmış dereotu veya maydanozu ilave ederek servis yapın.
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