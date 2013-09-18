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Salatalıklı Domates Çorbası Tarifi

Doyurucu ve lezzetli olan salatalıklı domates çorbası nasıl yapılır? İşte salatalıklı domates çorbası tarifi...
Salatalıklı Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 diş sarımsak

6 adet domates

1 adet patates (haşlanmış)

3 adet salatalık

Bir demet dereotu

1 çay kaşığı toz kişniş

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alın. Sarmısakları ince kıyın. Domatesleri rendeleyin ve yağda suyunu çekene dek kavurup, soğutun. Ayrı bir yerde haşlanmış patatesi küp küp doğrayın. Salatalıkları üçe bölün ve incecik doğrayın. Dereotunu kıyın. Tuz, karabiber, kişniş, yoğurt ve suyu ekleyip, karıştırın. Tenceredeki soğuyan domatese ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.
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