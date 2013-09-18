Salatalıklı Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kahve fincanı zeytinyağı
2 diş sarımsak
6 adet domates
1 adet patates (haşlanmış)
3 adet salatalık
Bir demet dereotu
1 çay kaşığı toz kişniş
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tencereye zeytinyağını alın. Sarmısakları ince kıyın. Domatesleri rendeleyin ve yağda suyunu çekene dek kavurup, soğutun. Ayrı bir yerde haşlanmış patatesi küp küp doğrayın. Salatalıkları üçe bölün ve incecik doğrayın. Dereotunu kıyın. Tuz, karabiber, kişniş, yoğurt ve suyu ekleyip, karıştırın. Tenceredeki soğuyan domatese ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.