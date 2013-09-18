Salatalıklı Domates Çorbası Tarifi

Tencereye zeytinyağını alın. Sarmısakları ince kıyın. Domatesleri rendeleyin ve yağda suyunu çekene dek kavurup, soğutun. Ayrı bir yerde haşlanmış patatesi küp küp doğrayın. Salatalıkları üçe bölün ve incecik doğrayın. Dereotunu kıyın. Tuz, karabiber, kişniş, yoğurt ve suyu ekleyip, karıştırın. Tenceredeki soğuyan domatese ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.