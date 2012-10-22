DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Samba Çorbası Tarifi

Samba Çorbası Tarifi

Samba çorbası makarna ve bol sebze eşliğinde hazırlanan bir çorbadır. Samba çorbası nasıl yapılır?
Samba Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet küçük boy havuç, kereviz, kabak, kırmızı biber

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı salça

3 adet domates

3-4 adet kurutulmuş domates

1 çay bardağı renkli makarna

1 çay kaşığı kekik

1 tutam zerdeçal

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber



Sos için: 2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt



Servis için:

10 adet tortellini makarna

YAPILIŞI

Kırmızı biber ve domatesleri fırında közleyip kabuklarını soyun. Daha sonra kırmızı biberi jülyen, domatesi küp doğrayın. Sıvı yağı bir tencereye alıp rendelenmiş havuç, kereviz, kabak, patates, soğan ve kırmızı biberi ekleyip sote edin. Salçayı ilave edip, 1-2 defa çevirdikten sonra domatesi katın. Çırpma teli ile tüm malzemeyi çırpın ve ocağın altını kapatın. Diğer taraftan sos için tereyağını kızdırıp, unu pembeleşene kadar kavurun. Sütü azar azar ilave edip, koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırarak pişirin. Bu sosu sebzelerin üzerine boşaltın. Tencereyi tekrar ocağa oturtun ve tüm malzeme özleşene kadar çırpma teli ile çırpın. Koyu bir kıvama gelene kadar su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Dibine yapışmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynatın. Daha sonra içine sıcak suda 15 dakika bekletip, jülyen doğradığınız kurutulmuş domatesi, renkli makarnayı ilave edin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin. Kekik, zerdeçal, tuz ve karabiber ekledikten sonra çorbayı ocaktan alın. Servis yapmadan önce haşlanmış tortellini ilave edin ve sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN