Samba Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı biber ve domatesleri fırında közleyip kabuklarını soyun. Daha sonra kırmızı biberi jülyen, domatesi küp doğrayın. Sıvı yağı bir tencereye alıp rendelenmiş havuç, kereviz, kabak, patates, soğan ve kırmızı biberi ekleyip sote edin. Salçayı ilave edip, 1-2 defa çevirdikten sonra domatesi katın. Çırpma teli ile tüm malzemeyi çırpın ve ocağın altını kapatın. Diğer taraftan sos için tereyağını kızdırıp, unu pembeleşene kadar kavurun. Sütü azar azar ilave edip, koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırarak pişirin. Bu sosu sebzelerin üzerine boşaltın. Tencereyi tekrar ocağa oturtun ve tüm malzeme özleşene kadar çırpma teli ile çırpın. Koyu bir kıvama gelene kadar su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Dibine yapışmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynatın. Daha sonra içine sıcak suda 15 dakika bekletip, jülyen doğradığınız kurutulmuş domatesi, renkli makarnayı ilave edin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin. Kekik, zerdeçal, tuz ve karabiber ekledikten sonra çorbayı ocaktan alın. Servis yapmadan önce haşlanmış tortellini ilave edin ve sıcak olarak servis yapın.