Sofra Çorbalar Saray Çorbası Tarifi

Saray Çorbası Tarifi

Saray çorbası, adından da belli olduğu gibi saraylara layık bir çorba türüdür. Sevdikleriniz ile beraber akşam yemeklerinizi bu çorba ile açmaya ne dersiniz. Hem doyurucu hem de lezzetli bu çorba tarifi yemek tariflerinizin baş köşesinde yer almaya aday. Saray çorbası nasıl yapılır işte tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Diyet