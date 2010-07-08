Saray Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım kg ince doğranmış ıspanak
2 adet küçük boy soğan
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı zeytinyağı
6 su bardağı su
2 adet küçük boy kabak
2 adet rendelenmiş havuç
Tuz, karabiber, nane
YAPILIŞI
Öncelikle soğan ve sarımsağı incecik kıyın ve zeytinyağında kavurun. Daha sonra ayıklanmış ve yıkanmış kırmızı mercimeği ilave edip 5 dakika çevirin. Suyunu ekleyip, kaynamasını bekleyin. Su kaynayınca ıspanak, rendelenmiş kabak ve havucu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeler iyice yumuşayınca ocağı kapatın. Üzerine nane serptikten sonra sıcak servis yapın.