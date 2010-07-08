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Saray Çorbası Tarifi

Saray çorbası, adından da belli olduğu gibi saraylara layık bir çorba türüdür. Sevdikleriniz ile beraber akşam yemeklerinizi bu çorba ile açmaya ne dersiniz. Hem doyurucu hem de lezzetli bu çorba tarifi yemek tariflerinizin baş köşesinde yer almaya aday. Saray çorbası nasıl yapılır işte tarifi...
Saray Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım kg ince doğranmış ıspanak

2 adet küçük boy soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su

2 adet küçük boy kabak

2 adet rendelenmiş havuç

Tuz, karabiber, nane

YAPILIŞI

Öncelikle soğan ve sarımsağı incecik kıyın ve zeytinyağında kavurun. Daha sonra ayıklanmış ve yıkanmış kırmızı mercimeği ilave edip 5 dakika çevirin. Suyunu ekleyip, kaynamasını bekleyin. Su kaynayınca ıspanak, rendelenmiş kabak ve havucu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeler iyice yumuşayınca ocağı kapatın. Üzerine nane serptikten sonra sıcak servis yapın.
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