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Sarımsaklı Badem Çorbası Tarifi

Sarımsaklı badem çorbası hem pratik hem doyurucu. Sarımsaklı badem çorbası nasıl yapılmalı? İşte sarımsaklı badem çorbası tarifi...
Sarımsaklı Badem Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 dilim kabukları alınmış tost ekmeği

Yarım su bardağı çekirdeksiz kuruüzüm

Yarım su bardağı tatlı badem

3 diş dövülmüş sarmısak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı süt

2 dal reyhan

Tuz

YAPILIŞI

Ekmek dilimleri ve üzümü ayrı kaplara alın. Üzerlerini geçecek kadar soğuk su ekleyip 1 saat bekletin. Bademleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. 5 dakika kaynatın ve kabuklarını soyun. Ekmekleri sudan alıp iyice sıkın ve blendere alın. Üzerine bademleri koyup püre haline gelene dek birlikte çekin. Daha sonra sarımsak, kuru üzüm, zeytinyağı ve süt ekleyin. Pürüzsüz bir hale gelene dek iyice çekin. Tuzunu ayarlayın. Geniş bir kaba aktarıp buzdolabında 2 saat bekletin. Reyhan yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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