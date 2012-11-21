Sarımsaklı Badem Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ekmek dilimleri ve üzümü ayrı kaplara alın. Üzerlerini geçecek kadar soğuk su ekleyip 1 saat bekletin. Bademleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. 5 dakika kaynatın ve kabuklarını soyun. Ekmekleri sudan alıp iyice sıkın ve blendere alın. Üzerine bademleri koyup püre haline gelene dek birlikte çekin. Daha sonra sarımsak, kuru üzüm, zeytinyağı ve süt ekleyin. Pürüzsüz bir hale gelene dek iyice çekin. Tuzunu ayarlayın. Geniş bir kaba aktarıp buzdolabında 2 saat bekletin. Reyhan yaprakları ile süsleyerek servis yapın.