Sarmısaklı Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay bardağı pirinç
4 su bardağı su
1 kase yoğurt
3 diş sarmısak, tuz
Üzeri için:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Tencereye tereyağını, yıkanmış pirinci, suyu ve tuzu alıp, ağır ateşte 20 dakika pişirin. Pirinç pişince, ılınmaya bırakın. Bu arada yoğurda, dövülmüş sarmısakları katıp çırpın. Ilınan çorbaya, yoğurtlu karışımı katıp karıştırın. Üzeri için, tereyağına kırmızı biberi ve naneyi ilave edip hafifçe yakın. Çorbanın üzerine gezdirin.