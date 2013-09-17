Sarmısaklı Pirinç Çorbası Tarifi

Tencereye tereyağını, yıkanmış pirinci, suyu ve tuzu alıp, ağır ateşte 20 dakika pişirin. Pirinç pişince, ılınmaya bırakın. Bu arada yoğurda, dövülmüş sarmısakları katıp çırpın. Ilınan çorbaya, yoğurtlu karışımı katıp karıştırın. Üzeri için, tereyağına kırmızı biberi ve naneyi ilave edip hafifçe yakın. Çorbanın üzerine gezdirin.