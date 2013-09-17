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Sarmısaklı Pirinç Çorbası Tarifi

Sarımsaklı pirinç çorbası için tarif ve malzemeler. Közlenmiş sarımsaklı bezelye çorbası nasıl yapılmalıdır?
Sarmısaklı Pirinç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı pirinç

4 su bardağı su

1 kase yoğurt

3 diş sarmısak, tuz

Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Tencereye tereyağını, yıkanmış pirinci, suyu ve tuzu alıp, ağır ateşte 20 dakika pişirin. Pirinç pişince, ılınmaya bırakın. Bu arada yoğurda, dövülmüş sarmısakları katıp çırpın. Ilınan çorbaya, yoğurtlu karışımı katıp karıştırın. Üzeri için, tereyağına kırmızı biberi ve naneyi ilave edip hafifçe yakın. Çorbanın üzerine gezdirin.
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