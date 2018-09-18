Sebze Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasayı ince halkalar halinde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Pırasa ve kıyılmış sarmısak ilave edip, 5 dakika soteleyin. Dilimlenmiş mantar, kabukları soyulup küp doğranmış patates ve havuç ekleyip 5 dakika soteleyin. Su ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp tuz ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika, tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Tenceredeki pişen sebzelerden 1 kepçe kadar alıp kenara ayırın. Çorba ılındığında blenderden geçirip krema ekleyin ve yeniden ocağa oturtup 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Kenara ayırdığınız sebzeleri de ekleyin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.