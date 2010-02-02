Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay kaşığı zeytinyağı
1'er adet soğan, havuç, kabak ve patates
100'er gram taze fasulye, beyaz lahana ve ıspanak
1 adet defne yaprağı
Yarım su bardağı mısır
4 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı kıyıp zeytinyağında soteleyin. Sebzeleri jülyen doğrayıp, tencereye ilave edin. Defne yaprağı ve mısırı ekleyip karıştırın. Suyu ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.