Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay kaşığı zeytinyağı



1'er adet soğan, havuç, kabak ve patates



100'er gram taze fasulye, beyaz lahana ve ıspanak



1 adet defne yaprağı



Yarım su bardağı mısır



4 su bardağı ılık su



1 çay kaşığı tuz ve karabiber