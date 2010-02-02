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Sebze Çorbası Tarifi

Bayramda ete doyduk; şimdi mideyi rahatlatma zamanı! Bu sebze çorbası detoks etkisi yaratacak...
Sebze Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay kaşığı zeytinyağı

1'er adet soğan, havuç, kabak ve patates

100'er gram taze fasulye, beyaz lahana ve ıspanak

1 adet defne yaprağı

Yarım su bardağı mısır

4 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı kıyıp zeytinyağında soteleyin. Sebzeleri jülyen doğrayıp, tencereye ilave edin. Defne yaprağı ve mısırı ekleyip karıştırın. Suyu ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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