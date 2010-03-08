Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1'er adet kereviz, kabak, dolmalık kırmızı ve yeşil biber
2 dal kereviz yaprağı
5 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
Terbiye için:
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı un
2 adet tavuk suyu tableti
4 su bardağı sıcak su
2 adet yumurtanın sarısı
1 adet limonun suyu
YAPILIŞI
Tüm sebzeleri doğrayıp, tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını derin bir tencereye alıp unu kavurun. Ayrı bir yerde tavuk suyu tabletini sıcak suda eritin. Azar azar terbiyeye ilave edip karıştırın ve 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra sebzeleri terbiyeye ekleyin. Çorbanın suyundan birkaç çorba kepçesi alıp, yumurta sarısı ve limon suyu ekleyin. Karıştırarak ve azar azar yeniden çorbaya ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.