Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri doğrayıp, tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını derin bir tencereye alıp unu kavurun. Ayrı bir yerde tavuk suyu tabletini sıcak suda eritin. Azar azar terbiyeye ilave edip karıştırın ve 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra sebzeleri terbiyeye ekleyin. Çorbanın suyundan birkaç çorba kepçesi alıp, yumurta sarısı ve limon suyu ekleyin. Karıştırarak ve azar azar yeniden çorbaya ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.