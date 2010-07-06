Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kereviz ve patatesin kabuklarını soyduktan sonra havuçla birlikte iri küp şeklinde doğrayın ve tencereye alın. Brokoli, karnabahar, doğranmış kereviz sapı, kabuğu soyulmuş domates, sarımsak ve soğanı ilave edin. Suyunu katın ve pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadıktan sonra tüm sebzeleri suyuyla birlikte robottan geçirin ve tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağını eritin ve pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın