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Sebze Çorbası Tarifi

Şifa deposu olan sebzeleri bir araya getirerek nefis bir çorba hazırlamanın tam zamanı... Sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebze çorbasının tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

2'şer adet patates ve havuç

5-6 çiçek brokoli

4-5 çiçek karnabahar

1-2 dal kereviz sapı

1 adet domates

2 diş sarımsak

1 adet soğan

5-6 su bardağı su, tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı, pul biber

YAPILIŞI

Kereviz ve patatesin kabuklarını soyduktan sonra havuçla birlikte iri küp şeklinde doğrayın ve tencereye alın. Brokoli, karnabahar, doğranmış kereviz sapı, kabuğu soyulmuş domates, sarımsak ve soğanı ilave edin. Suyunu katın ve pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadıktan sonra tüm sebzeleri suyuyla birlikte robottan geçirin ve tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağını eritin ve pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın
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