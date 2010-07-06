Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy kereviz
2'şer adet patates ve havuç
5-6 çiçek brokoli
4-5 çiçek karnabahar
1-2 dal kereviz sapı
1 adet domates
2 diş sarımsak
1 adet soğan
5-6 su bardağı su, tuz
Üzerine:
1 çorba kaşığı tereyağı, pul biber
YAPILIŞI
Kereviz ve patatesin kabuklarını soyduktan sonra havuçla birlikte iri küp şeklinde doğrayın ve tencereye alın. Brokoli, karnabahar, doğranmış kereviz sapı, kabuğu soyulmuş domates, sarımsak ve soğanı ilave edin. Suyunu katın ve pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadıktan sonra tüm sebzeleri suyuyla birlikte robottan geçirin ve tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağını eritin ve pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın