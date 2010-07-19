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Sebze Çorbası Tarifi

Şifa deposu olan sebzeleri bir araya getirerek nefis bir çorba hazırlamanın tam zamanı... Sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebze çorbasının tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Toplam bir kg olacak şekilde sebze karışımı (ben fasulye, Girit kabağı, iç bezelye kullandım)

4-5 adet soğan

2-3 diş sarımsak

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

l tatlı kaşığı deniz tuzu (burada sevdiğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz)

6-7 su bardağı tam buğday unu



Çorba İçin:

6 çorba kaşığı (70 gram) sebze çorbası karışımı

5 su bardağı su (et suyu ya da kemik suyu ya da süt)

YAPILIŞI

İlk önce ince doğranmış soğan, sarımsak ile, ufak doğranmış sebzeleri zeytinyağında kavurun. Sebzeler rengini değiştirip yumuşayınca, tuzunu ekleyip ocağın altını kapatarak soğumaya bırakın. Karışım soğuduğu zaman, unu ilave etmeye başlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, 100 derece ısıda fırın kapağını az aralık tutarak kurutun. Parçaları blenderden geçirerek tekrar kurutun. Kavanozlara aktarın.

Çorbanın Yapılışı: Kuru karışımı ve suyu tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadığı zaman 2-3 dakika daha pişirin. Sevdiğiniz tüm ilavelerle (kruton, baharat vb) servis yapın
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