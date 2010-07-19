Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Toplam bir kg olacak şekilde sebze karışımı (ben fasulye, Girit kabağı, iç bezelye kullandım)
4-5 adet soğan
2-3 diş sarımsak
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
l tatlı kaşığı deniz tuzu (burada sevdiğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz)
6-7 su bardağı tam buğday unu
Çorba İçin:
6 çorba kaşığı (70 gram) sebze çorbası karışımı
5 su bardağı su (et suyu ya da kemik suyu ya da süt)
YAPILIŞI
İlk önce ince doğranmış soğan, sarımsak ile, ufak doğranmış sebzeleri zeytinyağında kavurun. Sebzeler rengini değiştirip yumuşayınca, tuzunu ekleyip ocağın altını kapatarak soğumaya bırakın. Karışım soğuduğu zaman, unu ilave etmeye başlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, 100 derece ısıda fırın kapağını az aralık tutarak kurutun. Parçaları blenderden geçirerek tekrar kurutun. Kavanozlara aktarın.
Çorbanın Yapılışı: Kuru karışımı ve suyu tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadığı zaman 2-3 dakika daha pişirin. Sevdiğiniz tüm ilavelerle (kruton, baharat vb) servis yapın