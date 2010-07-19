Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Toplam bir kg olacak şekilde sebze karışımı (ben fasulye, Girit kabağı, iç bezelye kullandım)



4-5 adet soğan



2-3 diş sarımsak



3-4 çorba kaşığı zeytinyağı



l tatlı kaşığı deniz tuzu (burada sevdiğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz)



6-7 su bardağı tam buğday unu







Çorba İçin:



6 çorba kaşığı (70 gram) sebze çorbası karışımı



5 su bardağı su (et suyu ya da kemik suyu ya da süt)