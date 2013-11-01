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Sebzeli Balık Çorbası Tarifi

Şifa kaynağı ve doyurucu bir lezzet olan sebzeli balık çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebzeli balık çorbası tarifi...
Sebzeli Balık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet çipura fileto

1 adet kereviz (sapı ile beraber)

1 adet havuç

1 adet küçük boy soğan ya da 2 dal taze soğan

5 su bardağı su

Yarım çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Küp doğranmış kereviz, havuç ve soğanı tencereye alın. Çipura filetoları ilave edin. Su, karabiber, tuz ekleyip, sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Fileto balıkları tencereden alıp, derilerini temizleyin. Küçük parçalara ayırıp yeniden tencereye ilave edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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