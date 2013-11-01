Sebzeli Balık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet çipura fileto
1 adet kereviz (sapı ile beraber)
1 adet havuç
1 adet küçük boy soğan ya da 2 dal taze soğan
5 su bardağı su
Yarım çay kaşığı karabiber
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Küp doğranmış kereviz, havuç ve soğanı tencereye alın. Çipura filetoları ilave edin. Su, karabiber, tuz ekleyip, sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Fileto balıkları tencereden alıp, derilerini temizleyin. Küçük parçalara ayırıp yeniden tencereye ilave edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.