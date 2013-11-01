Sofra Çorbalar Sebzeli Balık Çorbası Tarifi

Sebzeli Balık Çorbası Tarifi

Şifa kaynağı ve doyurucu bir lezzet olan sebzeli balık çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebzeli balık çorbası tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti