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Sebzeli Enginar Çorbası

Sebzeli Enginar Çorbası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet temizlenmiş enginar



4 çorba kaşığı zeytinyağı



1'er adet soğan ve domates



1'er adet havuç ve patates



1 su bardağı bezelye



Yeteri kadar su, tuz


YAPILIŞI

Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış enginar, havuç, patates, bezelye ve kabukları temizlenip küp doğranmış domates ilave edip birkaç dakika soteleyin. Üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, çorbanın taneli kısmından 1 su bardağını kenara ayırıp kalanını blenderden geçirin. Sonra taneli kısmı çorbanın üzerine ekleyin.

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