Sebzeli Et Soteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kuşbaşı doğranmış et (yağsız)
1 çay bardağı su
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
1 diş sarımsak
5 adet sivri biber
1 adet kırmızıbiber
1 adet havuç
3 adet domates
Yeteri kadar tuz,
Karabiber
YAPILIŞI
Et ve suyu tencereye alıp, orta ateşte hafif yumuşayana dek pişirin. Zeytinyağı ekleyip 5 dakika daha pişirin. Doğranmış soğan, sarımsak ve biberi ilave edin. Kabukları soyulup incecik doğranmış domates, ardından doğranmış havuç ekleyip kısık ateşte sebzeler yumuşayana dek pişmeye bırakın. Tuz ve karabiberini ayarlayın, ocaktan alın. 2-3 dakika dinlendirip servis yapın.