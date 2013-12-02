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Sebzeli Et Soteli Çorba Tarifi

Mevsiminde yetişen sebzelerle et sote hazırlamak et sotenizin lezzetine lezzet katacak diğer önemli etkendir. Peki sebzeli et soteli çorba tarifi nasıl yapılır?
Sebzeli Et Soteli Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuşbaşı doğranmış et (yağsız)

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

1 diş sarımsak

5 adet sivri biber

1 adet kırmızıbiber

1 adet havuç

3 adet domates

Yeteri kadar tuz,

Karabiber

YAPILIŞI

Et ve suyu tencereye alıp, orta ateşte hafif yumuşayana dek pişirin. Zeytinyağı ekleyip 5 dakika daha pişirin. Doğranmış soğan, sarımsak ve biberi ilave edin. Kabukları soyulup incecik doğranmış domates, ardından doğranmış havuç ekleyip kısık ateşte sebzeler yumuşayana dek pişmeye bırakın. Tuz ve karabiberini ayarlayın, ocaktan alın. 2-3 dakika dinlendirip servis yapın.
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