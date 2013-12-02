Sebzeli Et Soteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Et ve suyu tencereye alıp, orta ateşte hafif yumuşayana dek pişirin. Zeytinyağı ekleyip 5 dakika daha pişirin. Doğranmış soğan, sarımsak ve biberi ilave edin. Kabukları soyulup incecik doğranmış domates, ardından doğranmış havuç ekleyip kısık ateşte sebzeler yumuşayana dek pişmeye bırakın. Tuz ve karabiberini ayarlayın, ocaktan alın. 2-3 dakika dinlendirip servis yapın.