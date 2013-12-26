DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Sebzeli Makarna Çorbası Tarifi

Sebzeli Makarna Çorbası Tarifi

Sağlıklı, pratik ve doyurucu olan sebzeli makarna çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...
Sebzeli Makarna Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 diş sarımsak

1 adet havuç

1 kahve fincanı mısır yağı

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 çay bardağı haşlanmış mısır tanesi

1 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

6 su bardağı su

1 adet et suyu tableti

Tuz, karabiber

1 çorba kaşığı fesleğen

1 su bardağı makarna

2 adet domates



Üzerine:

1 demet taze nane


YAPILIŞI

Tencereye yağı koyun. İnce kıyılmış sarımsakları ekleyip, 2 dakika soteleyin. Ardından havucu küp doğrayarak 5 dakika daha soteleyin. Bezelye, mısır, küp doğranmış kırmızı biber, ince kıyılmış sivri biberi ilave ederek, 5 dakika daha soteleyin. Suyunu ayarlayıp, et suyu tabletini ekleyin. Tuz, karabiber ve fesleğeni ekleyip, çorbayı pişirin. Kaynayınca makarna ve rendelenmiş domatesleri ekleyip, makarnalar yumuşayana dek haşlayın (gerekirse su ilave edin). Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın. Üzerine nane serpip, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN