Sebzeli Makarna Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 diş sarımsak
1 adet havuç
1 kahve fincanı mısır yağı
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 çay bardağı haşlanmış mısır tanesi
1 adet kırmızı biber
2 adet sivri biber
6 su bardağı su
1 adet et suyu tableti
Tuz, karabiber
1 çorba kaşığı fesleğen
1 su bardağı makarna
2 adet domates
Üzerine:
1 demet taze nane
YAPILIŞI
Tencereye yağı koyun. İnce kıyılmış sarımsakları ekleyip, 2 dakika soteleyin. Ardından havucu küp doğrayarak 5 dakika daha soteleyin. Bezelye, mısır, küp doğranmış kırmızı biber, ince kıyılmış sivri biberi ilave ederek, 5 dakika daha soteleyin. Suyunu ayarlayıp, et suyu tabletini ekleyin. Tuz, karabiber ve fesleğeni ekleyip, çorbayı pişirin. Kaynayınca makarna ve rendelenmiş domatesleri ekleyip, makarnalar yumuşayana dek haşlayın (gerekirse su ilave edin). Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın. Üzerine nane serpip, sıcak olarak servis yapın.