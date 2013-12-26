Sebzeli Makarna Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye yağı koyun. İnce kıyılmış sarımsakları ekleyip, 2 dakika soteleyin. Ardından havucu küp doğrayarak 5 dakika daha soteleyin. Bezelye, mısır, küp doğranmış kırmızı biber, ince kıyılmış sivri biberi ilave ederek, 5 dakika daha soteleyin. Suyunu ayarlayıp, et suyu tabletini ekleyin. Tuz, karabiber ve fesleğeni ekleyip, çorbayı pişirin. Kaynayınca makarna ve rendelenmiş domatesleri ekleyip, makarnalar yumuşayana dek haşlayın (gerekirse su ilave edin). Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın. Üzerine nane serpip, sıcak olarak servis yapın.