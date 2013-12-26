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Sebzeli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet. Sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? Sebzeli Mercimek çorbası tarifi...
Sebzeli Mercimek Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı kırmızı mercimek

1 adet havuç

1 adet havuç

2 adet domates

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

6 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

Tuz

karabiber



Üzeri için:

Pul biber ve tereyağ


YAPILIŞI

Havuç ve pırasayı küçük küçük doğrayıp tencereye alın. Domates ve soğanın kabuklarını soyup, kırmızı biber ve sivri biberle birlikte iri parçalar halinde doğrayıp, tencereye ekleyin. Kırmızı mercimek, su, tuz ve karabiber ilave edip yarım saat pişirin. Biraz ılıdıktan sonra blenderden geçirin. Tereyağını bir tencereye alıp, unun rengi dönene kadar kavurun. Çorbanın üzerine dökün. Yeniden ocağa oturtup 5 dakika daha pişirin. Üzeri için, tereyağını eritip, pul biber ekleyin ve karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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