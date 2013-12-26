Sebzeli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuç ve pırasayı küçük küçük doğrayıp tencereye alın. Domates ve soğanın kabuklarını soyup, kırmızı biber ve sivri biberle birlikte iri parçalar halinde doğrayıp, tencereye ekleyin. Kırmızı mercimek, su, tuz ve karabiber ilave edip yarım saat pişirin. Biraz ılıdıktan sonra blenderden geçirin. Tereyağını bir tencereye alıp, unun rengi dönene kadar kavurun. Çorbanın üzerine dökün. Yeniden ocağa oturtup 5 dakika daha pişirin. Üzeri için, tereyağını eritip, pul biber ekleyin ve karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.