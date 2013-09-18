Sebzeli Soğuk Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 fincan zeytinyağı
2-3 diş sarmısak
2 adet soğan
5 adet sivri biber
1 adet patates
10 adet mantar
2 adet domates
Bir tutam rendelenmiş muskat
1 çorba kaşığı soya sosu, limon suyu
1 adet tavuk suyu tableti
Yeteri kadar su, tuz
YAPILIŞI
Tencereye yağı alın. Sarmısakları, soğanları küp küp doğrayın. Biberleri ince kıyın ve 5 dakika soteleyin. Ardından patatesleri soyup, küp doğrayın. Soğan ve biberle soteleyin. Kızarmaya başlayınca mantarları dilimleyin ve tencereye alıp, suyunu çekene dek kavurun. Domatesleri küp doğrayın. Rendelenmiş muskat, soya sosu, limon suyu ve tavuk suyu tabletini ilave edin. 5 dakika daha soteleyin. Çorbanın taneleri daha fazla olacak şekilde suyunu ekleyip, tuz katın, 10 dakika kaynatın. Soğuk servis yapın.