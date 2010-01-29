Sebzeli Balık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış balığı bir tencereye alın. İçine bütün olarak ayıklanmış soğan, patates ve havucu katın. Sarımsak ile defne yaprağını ekleyip, suyunu katın. Toz şeker ve tuzunu da ilave ettikten sonra yarım saat haşlayın. Daha sonra balık, soğan, patates ve havucu suyun içinden alın. Balık ve sebzeleri haşladığınız suyu başka bir tencereye süzün. Balığın kılçığını çıkarın ve ince kıyıp, çorbaya katın. Ezdiğiniz patates ve havucu da ekleyip kaynamaya bırakın. Küçük bir kasede terbiye için yumurta, un ve limon suyunu çırpın. Kaynayan çorbaya yavaşça ilave edip, bir yandan da karıştırın. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.