Sebzeli Bulgur Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 çorba kaşığı pilavlık bulgur
200 gram kıyma
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı acı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
7 su bardağı sıcak su
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy kabak
1 adet ince pırasa
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tereyağının yarısını eritip kıymayı kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyin. Birkaç dakika sonra üzerine su, bulgur, tuz ve karabiber ilave edip pişmeye bırakın. Diğer taraftan kalan tereyağını ayrı bir tavada eritip, sırasıyla küp doğranmış havuç, kabak ve halka doğranmış pırasayı ekleyin. Birkaç dakika kavurup kenara alın. Bulgur yumuşamaya başlayınca, sebzeleri ilave edin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.