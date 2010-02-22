Sebzeli Bulgur Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağının yarısını eritip kıymayı kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyin. Birkaç dakika sonra üzerine su, bulgur, tuz ve karabiber ilave edip pişmeye bırakın. Diğer taraftan kalan tereyağını ayrı bir tavada eritip, sırasıyla küp doğranmış havuç, kabak ve halka doğranmış pırasayı ekleyin. Birkaç dakika kavurup kenara alın. Bulgur yumuşamaya başlayınca, sebzeleri ilave edin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.