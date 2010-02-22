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Sebzeli Bulgur Çorbası Tarifi

Havalar iyiden iyiye soğumaya başladığına göre, sofralarımızda çorbalara daha çok yer açmakta fayda var. İşte size şifa niyetine "Sebzeli Bulgur Çorbası."
Sebzeli Bulgur Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 çorba kaşığı pilavlık bulgur

200 gram kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

7 su bardağı sıcak su

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kabak

1 adet ince pırasa

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tereyağının yarısını eritip kıymayı kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyin. Birkaç dakika sonra üzerine su, bulgur, tuz ve karabiber ilave edip pişmeye bırakın. Diğer taraftan kalan tereyağını ayrı bir tavada eritip, sırasıyla küp doğranmış havuç, kabak ve halka doğranmış pırasayı ekleyin. Birkaç dakika kavurup kenara alın. Bulgur yumuşamaya başlayınca, sebzeleri ilave edin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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