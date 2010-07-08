Sofra Çorbalar Sebzeli Kuskus Çorbası Tarifi

Sebzeli Kuskus Çorbası Tarifi

Bol baharatlı ve leziz olan sebzeli kuskus pilavı tarifi... Sebzeli kuskus pilavı nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta