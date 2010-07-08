Sebzeli Kuskus Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı kuskus
1 adet orta boy havuç
1 adet küçük boy kabak
1 adet orta boy kırmızı biber
5-6 adet haşlanmış çalı fasulye
2 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı tavuk suyu
2 su bardağı su
2 dal kereviz
Tuz, karabiber, kimyon, pulbiber
YAPILIŞI
Havuç, kabak ve kırmızı biberi küçük küpler halinde doğrayıp kenara alın. Çalı fasulyeyi verev doğrayın. Tereyağını kızdırıp bütün sebzeleri hafifçe sote edin. Üzerine kuskus, tavuk suyu, su, ince kıyılmış kereviz, tuz ve baharatı ilave edin. Kuskus yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.