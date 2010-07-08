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Sebzeli Kuskus Çorbası Tarifi

Bol baharatlı ve leziz olan sebzeli kuskus pilavı tarifi... Sebzeli kuskus pilavı nasıl yapılır?
Sebzeli Kuskus Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı kuskus

1 adet orta boy havuç

1 adet küçük boy kabak

1 adet orta boy kırmızı biber

5-6 adet haşlanmış çalı fasulye

2 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

2 dal kereviz

Tuz, karabiber, kimyon, pulbiber

YAPILIŞI

Havuç, kabak ve kırmızı biberi küçük küpler halinde doğrayıp kenara alın. Çalı fasulyeyi verev doğrayın. Tereyağını kızdırıp bütün sebzeleri hafifçe sote edin. Üzerine kuskus, tavuk suyu, su, ince kıyılmış kereviz, tuz ve baharatı ilave edin. Kuskus yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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