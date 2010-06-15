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Sebzeli Yulaflı Çorba Tarifi

Şifa kaynağı, doyurucu ve leziz olan sebzeli yulaflı çorba nasıl hazırlanır? İşte sebzeli yulaflı çorba tarifi...
Sebzeli Yulaflı Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet orta boy kabak, havuç ve patates

2 dal taze soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı yulaf

1 çorba kaşığı light krema

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle kabak, havuç ve patatesi küp şeklinde doğrayın. Taze soğanın yeşil kısımlarını incecik kıyın ve sıvı yağla birlikte tencereye alın. 2 dakika kavurun ve suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca sebzeleri ve yulafı katın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve krema ile tuzu ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın
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