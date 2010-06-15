Sebzeli Yulaflı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kabak, havuç ve patatesi küp şeklinde doğrayın. Taze soğanın yeşil kısımlarını incecik kıyın ve sıvı yağla birlikte tencereye alın. 2 dakika kavurun ve suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca sebzeleri ve yulafı katın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve krema ile tuzu ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın