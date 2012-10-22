Şefin Kış Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuç, mantar, kuşkonmaz, krema, soya sosu, süt veya suyu blenderden geçirin. Sıvı yağı bir tencereye alın ve salçayı kavurun. Unu ilave edip, kavurmaya devam edin. Blenderden geçirdiğiniz sebze püresini katın ve 2 dakika daha kavurun. Koyu bir kıvam alana kadar su katın. Anason, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.