Şefin Kış Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet havuç
5-6 adet konserve mantar
12 adet konserve kuşkonmaz
2 çorba kaşığı krema
1 çorba kaşığı soya sosu
1 çay bardağı süt veya su
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı anason
Yeteri kadar sıcak su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Havuç, mantar, kuşkonmaz, krema, soya sosu, süt veya suyu blenderden geçirin. Sıvı yağı bir tencereye alın ve salçayı kavurun. Unu ilave edip, kavurmaya devam edin. Blenderden geçirdiğiniz sebze püresini katın ve 2 dakika daha kavurun. Koyu bir kıvam alana kadar su katın. Anason, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.