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Sofra / Çorbalar / Şefin Kış Çorbası Tarifi

Şefin Kış Çorbası Tarifi

Zengin bir içeriği olan şefin kış çorbasının yapımı da oldukça kolay. Şefin kış çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Şefin Kış Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet havuç

5-6 adet konserve mantar

12 adet konserve kuşkonmaz

2 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı soya sosu

1 çay bardağı süt veya su

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı anason

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Havuç, mantar, kuşkonmaz, krema, soya sosu, süt veya suyu blenderden geçirin. Sıvı yağı bir tencereye alın ve salçayı kavurun. Unu ilave edip, kavurmaya devam edin. Blenderden geçirdiğiniz sebze püresini katın ve 2 dakika daha kavurun. Koyu bir kıvam alana kadar su katın. Anason, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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