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Şehriyeli Kereviz Çorbası Tarifi

Farklı lezzetler sofranızla buluşacak. Şehriyeli kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte şehriyeli kereviz çorbası tarifi...
Şehriyeli Kereviz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı su

2 adet kereviz

1 adet soğan

Yarım su bardağı şehriye

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz

Dereotu

YAPILIŞI

BİR tencereye 5 su bardağı suyu koyup, içine soyulmuş ve küçük doğranmış kerevizi ve soğanı ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında içine şehriyeleri ve tereyağını katın. şehriyeler pişince tencereyi ocaktan alın. İnce doğranmış dereotu ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Soğanı bütün olarak koyup, şehriyeler pişince soğanı içinden alarak servis yapabilirsiniz.
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