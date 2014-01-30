Şehriyeli Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BİR tencereye 5 su bardağı suyu koyup, içine soyulmuş ve küçük doğranmış kerevizi ve soğanı ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında içine şehriyeleri ve tereyağını katın. şehriyeler pişince tencereyi ocaktan alın. İnce doğranmış dereotu ile servis yapın.