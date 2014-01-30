Şehriyeli Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 su bardağı su
2 adet kereviz
1 adet soğan
Yarım su bardağı şehriye
1 tatlı kaşığı tereyağı
Tuz
Dereotu
YAPILIŞI
BİR tencereye 5 su bardağı suyu koyup, içine soyulmuş ve küçük doğranmış kerevizi ve soğanı ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında içine şehriyeleri ve tereyağını katın. şehriyeler pişince tencereyi ocaktan alın. İnce doğranmış dereotu ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Soğanı bütün olarak koyup, şehriyeler pişince soğanı içinden alarak servis yapabilirsiniz.