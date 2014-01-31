Şehriyeli Tavuk Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları yemeklik doğrayıp, sıvı yağda pembeleştirin. Üzerine 2 çorba kaşığı unu ekleyip, kavurun. Ispanak yapraklarını da içine atın. En son sütü ekleyip kaynatın. Ardından et suyu tabletini katın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatıp, tencereyi ocaktan alın. Çorbayı blendırdan geçirin. Tekrar tencereye alıp ısıtın. Üzerine, nane ve pul biber yakılmış zeytinyağı gezdirip servis yapın.