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Şehriyeli Tavuk Tarifi

İçinizi ısıtacak ve karnınızı doyuracak şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte şehriyeli tavuk çorbası tarifi...
Şehriyeli Tavuk Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ıspanak

3 adet soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 adet et suyu tableti,

tuz



Üzerine:

Zeytinyağı,

pul biber,

nane


YAPILIŞI

Soğanları yemeklik doğrayıp, sıvı yağda pembeleştirin. Üzerine 2 çorba kaşığı unu ekleyip, kavurun. Ispanak yapraklarını da içine atın. En son sütü ekleyip kaynatın. Ardından et suyu tabletini katın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatıp, tencereyi ocaktan alın. Çorbayı blendırdan geçirin. Tekrar tencereye alıp ısıtın. Üzerine, nane ve pul biber yakılmış zeytinyağı gezdirip servis yapın.
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