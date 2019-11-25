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Sofra / Çorbalar / Şehriyeli tavuk suyu çorba

Şehriyeli tavuk suyu çorba

Sıcak sıcak içip keyfini sürebileceğiniz, soğuk havalarda şifa niyetine içebileceğiniz bir çorba... İşte içinizi ısıtacak leziz şehriyeli tavuk suyu çorba tarifi...
Şehriyeli tavuk suyu çorba
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 adet tavuk göğsü



● 1 çay bardağı ev yapımı şehriye



● 2 çorba kaşığı zeytinyağı



● 1 çorba kaşığı biber salçası



● 2 diş sarmısak



● Tuz, karabiber ve nane


YAPILIŞI

TAVUK göğsünü tencereye yerleştirip, üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edin. Ocağa oturtup yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp, tavuğu haşlama suyundan çıkarın ve didikleyin. 2 Haşlama suyunu yeniden ocağa oturtup, şehriye ilave edin ve 2 dakika kaynatın. Tavuk etini ekleyip kaynamaya bırakın. 3 Ayrı bir yerde zeytinyağı ve salçayı karıştırarak kavurun. Ezilmiş sarmısak ve nane ekleyip bir-iki çevirin. Daha sonra tencereye ilave edin. Bir taşım kaynatıp servis yapın.

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