Şehriyeli tavuk suyu çorba

TAVUK göğsünü tencereye yerleştirip, üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edin. Ocağa oturtup yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp, tavuğu haşlama suyundan çıkarın ve didikleyin. 2 Haşlama suyunu yeniden ocağa oturtup, şehriye ilave edin ve 2 dakika kaynatın. Tavuk etini ekleyip kaynamaya bırakın. 3 Ayrı bir yerde zeytinyağı ve salçayı karıştırarak kavurun. Ezilmiş sarmısak ve nane ekleyip bir-iki çevirin. Daha sonra tencereye ilave edin. Bir taşım kaynatıp servis yapın.