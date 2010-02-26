DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Şehriyeli ve Kırmızı Biber Soslu Kereviz Çorbası Tarifi

Şehriyeli ve Kırmızı Biber Soslu Kereviz Çorbası Tarifi

Kerevizin her yeri faydalı her yeri sağlıklı. Sofranızda şehriyeli ve kırmızı biber soslu kereviz çorbası mutlaka yerini almalı. Peki şehriyeli ve kırmızı biber soslu kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Şehriyeli ve Kırmızı Biber Soslu Kereviz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

5 su bardağı soğuk su

3 adet kereviz

3-4 çorba kaşığı tel şehriye, tuz



Üzeri için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş kıyılmış sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı sirke

2-3 dal kereviz yaprağı, tuz

YAPILIŞI

Tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Suyu ekleyip kaynamaya başlayınca üzerine rendelenmiş kerevizleri ilave edin. Kerevizler yumuşayınca şehriyeyi ve tuzunu ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzeri için, zeytinyağını kızdırıp sarımsakları ve küp doğranmış kırmızı biberi 1-2 dakika sote edin. Sirke ve tuzu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alıp üzerine biberli sosu ilave edin. Kıyılmış kereviz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbayı pişirirken, kerevizler yumuşayınca şehriyeyi ilave etmeden hemen önce blender'le ezebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN