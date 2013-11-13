Semizotu Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağı ile birlikte bir tencerede hafif soteleyin. İçine ayıklanıp, yıkanmış semizotu, dörde bölünmüş patates ve domatesle, suyu ekleyin. 15-20 dakika pişmeye bırakın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Çorba suyundan bir kepçe alıp, yoğurdu çırpın ve yavaşça çorbaya ilave ederken bir taraftan da karıştırın. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra sıcak servis yapın.