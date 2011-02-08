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Sevgiliye Çorba Tarifi

Harika bir çorba olan sevgiliye çorba, hem doyuruyor hem de leziz. Peki sevgiliye çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sevgiliye Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

5 bardak sıcak su

2,5 bardak süt (oda sıcaklığında)

Arpa şehriye

Tereyağ

Nane, tuz

YAPILIŞI

Bir orta boy bir tencerede, 3 çorba kaşığı sıvı yağı ısındıktan sonra içine 1 kahve fincanı arpa şehriyeyi dökün hafif kızarınca(1-2 dakika) üzerine yarım kahve fincanı arpa şehriye ekleyin ve 1 dakika kadar karıştırın.. Ayrı bir yerde ısıttığınız suyu tencereye boşaltın ve kaynamaya başlayınca altını kısıp kapağını kapatın..Yaklaşık 10 dakika sonra sütü dökün ve kaynadıktan sonra altını hemen kısın.. Küçük bir kapta 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı tereyağını eritin çorbanın üzerine dökün.. Servisten önce tuzunu mutlaka kontrol edin..İsteğe göre kırmızı pul biber de koyabilirsiniz..

PÜF NOKTASI

Çok pratik ve lezzetli bir çorba tavsiye ederim..
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