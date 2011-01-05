Sıkıcık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp, suyunu süzün. Derin bir kaba alın. Üzerine 1 çay bardağı sıcak suyu koyun. Bulgurların şişmesi için üzerini bir kapakla örtün. Suyunu çekince tarhana, tuz, karabiber, nane ve 1 çorba kaşığı un ilave edin. Yoğurup fındık iriliğinde parçalar koparın. Yuvarlayarak unlayın. Başka bir tencerede, küçük doğranmış soğanları salça ile birlikte yağda kavurun. Et suyunu ilave edip, kaynayınca bulgur köftelerini atın. İyice haşlanınca, servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve nane ekleyin (dilerseniz çok az yağda pul biber yakıp ekleyebilirsiniz). Sıcak olarak servis yapın.