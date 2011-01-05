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Sıkıcık Çorbası Tarifi

Sofranızda sıkıcık çorbasını mutlaka bulundurun. Ailenizle birlikte severek tüketeceğiniz sıkıcık çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sıkıcık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • KÜTAHYA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı sıcak su

3 çorba kaşığı tarhana

2 çorba kaşığı nane

1 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı karabiber

2 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı et suyu, tuz



Üzerine: Sarımsaklı yoğurt, nane


YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp, suyunu süzün. Derin bir kaba alın. Üzerine 1 çay bardağı sıcak suyu koyun. Bulgurların şişmesi için üzerini bir kapakla örtün. Suyunu çekince tarhana, tuz, karabiber, nane ve 1 çorba kaşığı un ilave edin. Yoğurup fındık iriliğinde parçalar koparın. Yuvarlayarak unlayın. Başka bir tencerede, küçük doğranmış soğanları salça ile birlikte yağda kavurun. Et suyunu ilave edip, kaynayınca bulgur köftelerini atın. İyice haşlanınca, servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve nane ekleyin (dilerseniz çok az yağda pul biber yakıp ekleyebilirsiniz). Sıcak olarak servis yapın.
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