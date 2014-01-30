Sirkeli Karnabahar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet küçük boy karnabahar
1 adet havuç
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı un
2 su bardağı soğuk su
1 çorba kaşığı sirke ya da limon suyu
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
Tuz,
karabiber
Üzerine:
1 çay kaşığı yabani safran
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Karnabaharı çiçeklerine ayırıp haşlayın. Bir tencereye yemeklik doğranmış soğan, sarımsak ve küp doğranmış havucu alıp, sıvı yağda pembeleştirin. Üzerine 1 çorba kaşığı un ilave edin. Kavurmaya devam edin. 2 su bardağı soğuk su ekleyin. Haşlanmış karnabaharları katarak, kaynamaya bırakın. Diğer tarafta bir kaseye yoğurt ve yumurta sarısını alıp iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alıp, azar azar yoğurda ilave edin. Karıştırıp, çorbaya katın. Sirkeyi veya limon suyunu ekleyin. Ateşten aldığınız çorbanın üzerine, tereyağında kavrulmuş yabani safranı gezdirip servis yapın.