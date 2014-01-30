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Sirkeli Karnabahar Çorbası Tarifi

Enfes bir sirkeli karnabahar çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere sirkeli karnabahar tarifi...
Sirkeli Karnabahar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet havuç

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı un

2 su bardağı soğuk su

1 çorba kaşığı sirke ya da limon suyu

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Tuz,

karabiber



Üzerine:

1 çay kaşığı yabani safran

1 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp haşlayın. Bir tencereye yemeklik doğranmış soğan, sarımsak ve küp doğranmış havucu alıp, sıvı yağda pembeleştirin. Üzerine 1 çorba kaşığı un ilave edin. Kavurmaya devam edin. 2 su bardağı soğuk su ekleyin. Haşlanmış karnabaharları katarak, kaynamaya bırakın. Diğer tarafta bir kaseye yoğurt ve yumurta sarısını alıp iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alıp, azar azar yoğurda ilave edin. Karıştırıp, çorbaya katın. Sirkeyi veya limon suyunu ekleyin. Ateşten aldığınız çorbanın üzerine, tereyağında kavrulmuş yabani safranı gezdirip servis yapın.
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