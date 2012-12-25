Şiş Börek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

250 gram kıyma 2 çorba kaşığı sıvı yağ 1 adet soğan 4 su bardağı et suyu 1 su bardağı haşlanmış nohut 1 kg yoğurt 1 adet yumurta 100 gram tereyağı Bir tutam safran (haspir) Tuz, karabiber, pul biber Hamuru için: 4 su bardağı un 2 adet yumurta Aldığı kadar su Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kıymayı sıvı yağ ile kavurun. Kıyılmış soğan ekleyip ağır ateşte kavurmaya devam edin. Pul biber, karabiber ve tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Hamur için unun ortasını açıp, yumurtayı ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, yoğurun. Aldığı kadar su ilave edip, sert kıvamlı bir hamur elde edin. Soğuk kıymayı hamura ekleyip yoğurun. 30 dakika dinlendirip, hamurdan bezeler koparın. Un serpilmiş düz bir zemin üzerinde, elinizle uzun ince rulolar hazırlayın. Küp kesip, parçaları iki parmağınızın arasında üçgen şekilde sıkın. Et suyunu tencereye alıp kaynatın. Nohut ve hamur ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde yo¤urda yumurta ekleyip, çırpma teli ile çırpın. Yemeğin suyundan bir-iki çorba kaşığı ilave edin ve karıştırarak yeniden çorbaya ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırılmış safran gezdirip sıcak olarak servis yapın.