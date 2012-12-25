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Şiş Börek Çorbası Tarifi

Lezzetli, yöresel ve doyurucu şiş börek çorbası tarifi nasıl yapılır? İşte şiş börek çorbası tarifi...
Şiş Börek Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

4 su bardağı et suyu

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 kg yoğurt

1 adet yumurta

100 gram tereyağı

Bir tutam safran (haspir)

Tuz, karabiber, pul biber



Hamuru için:

4 su bardağı un

2 adet yumurta

Aldığı kadar su

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kıymayı sıvı yağ ile kavurun. Kıyılmış soğan ekleyip ağır ateşte kavurmaya devam edin. Pul biber, karabiber ve tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Hamur için unun ortasını açıp, yumurtayı ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, yoğurun. Aldığı kadar su ilave edip, sert kıvamlı bir hamur elde edin. Soğuk kıymayı hamura ekleyip yoğurun. 30 dakika dinlendirip, hamurdan bezeler koparın. Un serpilmiş düz bir zemin üzerinde, elinizle uzun ince rulolar hazırlayın. Küp kesip, parçaları iki parmağınızın arasında üçgen şekilde sıkın. Et suyunu tencereye alıp kaynatın. Nohut ve hamur ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde yo¤urda yumurta ekleyip, çırpma teli ile çırpın. Yemeğin suyundan bir-iki çorba kaşığı ilave edin ve karıştırarak yeniden çorbaya ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırılmış safran gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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