Şiş börek çorbası

Hamur için un, yumurta ve tuzu geniş bir kaba alın. Üzerine azar azar su ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur hazırlayıp dinlenmeye bırakın.

İç harcı için kıymayı bir tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine ayçiçeği yağı ve yemeklik doğranmış soğan ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ceviz içi, tuz, karabiber ve kıyılmış maydanoz katıp 1-2 dakika daha kavurun. Soğuması için bir kenara alın.

Hazırladığınız hamurun 1/3'ünü kenara ayırın. Kalan kısmını ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. 1 adet bezeyi merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açın. İçine kıymalı harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını elinizle bastırın. Fazla kısımlarını bıçak veya ruletle kesin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve kızgın ayçiçeği yağında kızartın.

Çorba için kıyma, kıyılmış soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Kenara ayırdığınız hamuru unlu zeminde mantı hamuru kalınlığında açın. 2x2 cm'lik kareler halinde kesin. Ortalarına kıymalı harçtan koyup karşılıklı uçlarını birleştirerek bohça şekli verin.

Bir tencerede ısıttığınız dört bardak suya, tuzlu yoğurdu karıştırın. Hazırladığınız mantı hamurlarını ve haşlanmış nohudu içine ilave edin. Hamurlar yumuşayana kadar pişirin. Kızarttığınız börekle birlikte servis yapın.