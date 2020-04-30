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Sofra Çorbalar Şiş börek çorbası

Şiş börek çorbası

İftarda farklı bir lezzet arayanlar için muhteşem bir çorba...
Şiş börek çorbası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:



1 kg un



2 adet yumurta



Yeterince su, tuz



İÇ HARCI İÇİN:



400 gram kıyma



2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



2 adet soğan



Yarım su bardağı kıyılmış ceviz



Yarım demet maydanoz



Tuz, karabiber



KIZARTMAK İÇİN:



Ayçiçeği yağı



ÇORBA İÇİN:



175 gram kıyma



1 adet soğan



1 su bardağı haşlanmış nohut



4 yemek kaşığı tuzlu yoğurt veya süzme yoğurt



4 su bardağı su, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Hamur için un, yumurta ve tuzu geniş bir kaba alın. Üzerine azar azar su ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur hazırlayıp dinlenmeye bırakın.

İç harcı için kıymayı bir tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine ayçiçeği yağı ve yemeklik doğranmış soğan ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ceviz içi, tuz, karabiber ve kıyılmış maydanoz katıp 1-2 dakika daha kavurun. Soğuması için bir kenara alın.

Hazırladığınız hamurun 1/3'ünü kenara ayırın. Kalan kısmını ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. 1 adet bezeyi merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açın. İçine kıymalı harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını elinizle bastırın. Fazla kısımlarını bıçak veya ruletle kesin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve kızgın ayçiçeği yağında kızartın.

Çorba için kıyma, kıyılmış soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Kenara ayırdığınız hamuru unlu zeminde mantı hamuru kalınlığında açın. 2x2 cm'lik kareler halinde kesin. Ortalarına kıymalı harçtan koyup karşılıklı uçlarını birleştirerek bohça şekli verin.

Bir tencerede ısıttığınız dört bardak suya, tuzlu yoğurdu karıştırın. Hazırladığınız mantı hamurlarını ve haşlanmış nohudu içine ilave edin. Hamurlar yumuşayana kadar pişirin. Kızarttığınız börekle birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tuzlu yoğurdu yöresel malzeme satan yerlerde bulabilirsiniz.
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